СБУ и ГБР пустил в парламент чиновник

Новости Украины:Владимир Слышинский заявил, что это он пустил правоохранителей в Раду относительно сенсорной кнопки.

Первый заместитель руководителя Аппарата Верховной Рады Украины Владимир Слышинский заявляет, что это он обратился к правоохранителям относительно сенсорной кнопки в парламенте. Об этом он сказал в комментарии журналистам.

На вопрос, он ли пригласил в парламент представителей СБУ и ГБР, Слышинский отметил, что они приходили брать его объяснения и им необходимо было провести неотложные следственные действия. "И я, как должностное лицо, дал добро на проведение указанных следственных действий", - сказал он. Слишинский уточнил, что он сообщил силовикам о том, что "совершаются действия, которые направлены, с моей точки зрения, на совершение преступления". На уточнение, он ли впустил представителей органов, Слышинский сказал: "Да".

Он пояснил, что есть определенные случаи, в которых необходимо было бы решение суда для этого. В частности, если бы было оказано сопротивление со стороны работников Аппарата. "Никакого сопротивления не было. Они подошли, попросили. Я на законных основаниях их допустил и написал по этому поводу письменное заявление о том, что я даю согласие, чтобы они зашли и осмотрели все", - пояснил представитель Аппарата.

На вопрос относительно того, что пока речь шла лишь о тестировании сенсорной кнопки, Слышинский отметил, что "реально шла речь о введении, а это уже сейчас начинают говорить, что хотели тестировать". "Но перед тем, как вводить, надо протестовать", - добавил Слышинский. Также на вопрос, отстранили ли его от работы, представитель Аппарата отметил, что этой ночью было издано распоряжение о проведении в его отношении служебного расследования и отстранении его от должности на 2 месяца.

На уточнение, кто именно хотел сейчас внедрять сенсорную кнопку, Слышинский отметил, что речь идет о тех, кто "сейчас непосредственно осуществляет управление Верховной Радой". "Если бы действительно было желание ввести сенсорную кнопку... (этому ничего не мешало) сделать это в любой момент на протяжении всех лет управления Парубием. Для этого было достаточно нескольких дней. И эти все разговоры о том, что это необходимо делать только в межсессионный период, - это не соответствует действительности. Потому что здесь вносились изменения на программном уровне и для этого достаточно было всего лишь несколько дней", - пояснил представитель Аппарата. По словам Слышинского, еще при тестировании сенсорной кнопки в 2013 году было установлено, что кнопка не гарантирует бесперебойной работы и персонального голосования. "Именно поэтому было отказано", - добавил он и отметил, что еще в 2014 году разработчик "отказался поддерживать систему".

Отвечая на вопрос относительно внедрения системы "Рада-4", он отметил, что в ней также идет речь о сенсорной кнопке, а не биометрии. Кроме того, по его словам, она не позволяет работать с документами. На вопрос, почему он именно сейчас обратился к правоохранителям, Слышинский отметил: "Когда на меня оказывалось давление, я отказывал. Ну, еще когда не было активных действий, я думал, что все же люди не пойдут на незаконные действия. Но когда я увидел, что уже люди пошли на незаконные действия, мне пришлось сообщить в правоохранительные органы".

На уточнение, что он называет незаконными действиями, представитель Аппарата отметил, что речь идет о том, что "вопреки законодательству и вопреки техническим нормам — введение сенсорной системы голосования исключительно сенсорной клавишей". "И никакой альтернативы не предполагалось. И это не соответствует как регламенту, так и техническим нормам”, - отметил он и подчеркнул, что ресурс системы "Рада-3" был исчерпан еще в 2012 году, а сенсорной клавиши — более 11 лет. Слишинский подчеркнул, что срок эксплуатации элементов, которые в ней находятся - 10 лет и это грозит тем, что система вообще в любой момент может выйти из строя. Ранее спикер Рады Андрей Парубий заявил, что сотрудники СБУ и ГБР в рамках расследования уголовного производства, которое касается введения в работу сенсорной кнопки для блокировки неперсонального голосования, без санкции суда пришли к ВР, и заблокировали работу технической службы.