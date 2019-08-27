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Суд открыл дело Сотник к НАПК

Суд открыл дело Сотник к НАПК
15:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:ОАСК начал дело по иску депутата Елены Сотник к НАПК о проверке ее декларации.

Окружной админсуд Киева открыл производство по делу по иску народного депутата Елены Сотник к НАПК по проверке ее декларации.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Елены Сотник к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции по проверке ее декларации за 2017 год", - говорится в сообщении.

Как отмечается, дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.

В то же время сообщается, что суд отказал Сотник в удовлетворении ходатайства об обеспечении этого иска, поскольку "истец не предоставил суду доказательств и не представил обстоятельства, при которых, в случае непринятия мер обеспечения иска, будет исключено исполнение решения суда или восстановление нарушенных прав или интересов истца".

НАПК распределит финансирование между политическими партиями

Как сообщалось, в ОАСК поступил иск Елены Сотник к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции относительно отмены решения о результатах проверки ее декларации за 2017 год.

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Сотник считает решение НАПК от 19 июля 2019 года необоснованным, противоправным и таким, что вынесенное вопреки действующему законодательству Украины.

При этом депутат в ходатайстве об обеспечении иска просила суд приостановить действие оспариваемого решения НАПК до вступления в законную силу судебного решения по данному делу.

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Киев, Суд, Елена Сотник, НАПК, ОАСК.
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