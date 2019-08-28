Скачать
Среда, 28.08.2019
На торжественное заседание Рады IX созыва пригласят спикера времён Януковича
На торжественное заседание Рады IX созыва пригласят спикера времён Януковича
Богатырева проведет ночь в изоляторе временного содержания
Богатырева проведет ночь в изоляторе временного содержания
Степаненко рассказал, как Шахтер готовится к игре против Олимпика
Степаненко рассказал, как Шахтер готовится к игре против Олимпика
Оля Полякова покорила красивой фигурой в купальнике
Оля Полякова покорила красивой фигурой в купальнике

Богатырева проведет ночь в изоляторе временного содержания

Богатырева проведет ночь в изоляторе временного содержания
04:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Задержанную Раису Богатыреву поместили в изолятор на Косогорном переулке.

Бывшая министр здравоохранения из команды Виктора Януковича Раиса Богатырева, которая сегодня вернулась в Украину, была задержана пограничниками и передана Нацполиции, проведет ночь в изоляторе временного содержания. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники.

По информации источников, завтра состоится суд по избранию для Богатыревой меры пресечения.

Сообщается, что после задержания Богатыреву привезли в Печерский райсуд для избрания меры пресечения, но это было после завершения рабочего времени, и суд не принимал решения.

Как известно, Раиса Богатырева с февраля по декабрь 2012 года была вицепремьер-министром Украины - министром здравоохранения, с декабря 2012 года по февраль 2014 - министром здравоохранения Украины.

В октябре 2014 года она объявлена в розыск Генеральной прокуратурой Украины, а 12 января 2015 года - в международный розыск. До настоящего времени ее местонахождение было неизвестно.

В Украине уже более 1,4 млн переселенцев

Богатыреву обвиняют в растрате государственных средств в особо крупных размерах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Раиса Богатырева, Ночь в изоляторе, Богатырева в в изоляторе, Богатырева вернулась в Украину.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СМИ: В Киеве задержали экс-главу Минздрава времен Януковича
02 Разумков о Гончаруке и Авакове в новом Кабмине: Есть предложения, есть видение
03 Кто возглавит комитеты Верховной Рады IX созыва: список
04 Британская актриса потрясла своим нарядом на красной дорожке
05 ПСЖ и Барселона согласовали трансфер Неймара
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (19.08 - 25.08)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (19.08 - 25.08)
&quot;Слуга народа&quot; на собирается отменять воинский призыв
"Слуга народа" на собирается отменять воинский призыв
Мажоритарщики в Раде намерены создать свою фракцию
Мажоритарщики в Раде намерены создать свою фракцию
Названы продукты, которые могут вызвать сонливость
Названы продукты, которые могут вызвать сонливость
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь