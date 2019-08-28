Богатырева проведет ночь в изоляторе временного содержания

Новости Украины:Задержанную Раису Богатыреву поместили в изолятор на Косогорном переулке.

Бывшая министр здравоохранения из команды Виктора Януковича Раиса Богатырева, которая сегодня вернулась в Украину, была задержана пограничниками и передана Нацполиции, проведет ночь в изоляторе временного содержания. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники.

По информации источников, завтра состоится суд по избранию для Богатыревой меры пресечения.

Сообщается, что после задержания Богатыреву привезли в Печерский райсуд для избрания меры пресечения, но это было после завершения рабочего времени, и суд не принимал решения.

Как известно, Раиса Богатырева с февраля по декабрь 2012 года была вицепремьер-министром Украины - министром здравоохранения, с декабря 2012 года по февраль 2014 - министром здравоохранения Украины.

В октябре 2014 года она объявлена в розыск Генеральной прокуратурой Украины, а 12 января 2015 года - в международный розыск. До настоящего времени ее местонахождение было неизвестно.

Богатыреву обвиняют в растрате государственных средств в особо крупных размерах.