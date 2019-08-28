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В Украине оценили риски от "Турецкого потока"

В Украине оценили риски от "Турецкого потока"
13:04 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Из-за введения "Турецкого потока" Украина практически полностью приостановит подачу газа в этом направлении, но больше пострадают страны Южной Европы и Молдова.

Ввод в эксплуатацию обходного российского газопровода "Турецкий поток" для Украины означает почти полную остановку транзита по южному направлению в Турцию, но значительно больший риск это несет для стран Южной Европы и Молдовы, которые получают газ только через Украину и не имеют иного способа получить голубое топливо.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. "Для Украины реализация данного проекта ("Турецкий поток") приведет к почти полной остановке транзита по южному направлению в Турцию и, соответственно, к снижению транзитной выручки. Но значительно большие риски возникают для стран Южной Европы и Молдовы, которые исторически получали газ через Украину, а новые газопроводы еще не готовы", - написал он. По словам Макагона, в данной ситуации Украина должна минимизировать свои риски, а также искать способы использования существующей инфраструктуры украинской ГТС в новой реальности. "К сожалению, "Турецкий поток" становится объективной реальностью. В данном проекте нет никакого экономического смысла, но в последние годы уже никто и не ищет смысла в проектах "Газпрома", - отметил он.

27 августа президент России Владимир Путин объявил, что до конца года начнутся поставки газа по "Турецкому потоку" в обход Украины, работы идут "по графику".

Путин назвал сроки начала работы "Турецкого потока"

"Турецкий поток" - проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Планируется, что по первой нитке будет транспортироваться газ для турецкого рынка, по второй - в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Строительство морского участка "Турецкого потока" началось 7 мая 2017 года. По данным "Газпрома", обе нитки газопровода планировалось ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.

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Газпром, Турция, ГТС, Владимир Путин, Турецкий поток, Сергей Макогон.
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