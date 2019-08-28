Путин назвал сроки начала работы "Турецкого потока"

Газопровод войдет в эксплуатацию до конца 2019 года.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что газ по газопроводу "Турецкий поток" потечет в Турцию до конца 2019 года.

Об этом президент РФ сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Исходим из того, что уже к концу года российский газ начнет поступать турецким потребителям", - сказал Путин.

По словам российского президента, после того, как будет проложена вторая нитка "Турецкого потока", поставки пойдут транзитом в Европу через территорию Турции.

Ранее заместитель председателя правления "Газпрома" Олег Аксютин анонсировал начало поставок газа по "Турецкому потоку" до 31 декабря. Российская часть газопровода построена на 99%.

Напомним, посольство Украины поприветствовало поддержку санкций против газа из РФ.