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Путин назвал сроки начала работы "Турецкого потока"

Путин назвал сроки начала работы "Турецкого потока"
08:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Газопровод войдет в эксплуатацию до конца 2019 года.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что газ по газопроводу "Турецкий поток" потечет в Турцию до конца 2019 года.

Об этом президент РФ сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Исходим из того, что уже к концу года российский газ начнет поступать турецким потребителям", - сказал Путин.

По словам российского президента, после того, как будет проложена вторая нитка "Турецкого потока", поставки пойдут транзитом в Европу через территорию Турции.

Строительство терминала "Турецкого потока" практически завершено

Ранее заместитель председателя правления "Газпрома" Олег Аксютин анонсировал начало поставок газа по "Турецкому потоку" до 31 декабря. Российская часть газопровода построена на 99%.

Напомним, посольство Украины поприветствовало поддержку санкций против газа из РФ.

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Все по теме:

Газпром, Турция, Россия, РФ, Владимир Путин, Тайип Эрдоган, Турецкий поток.
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