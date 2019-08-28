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Коломойский: Наша земля в обмен на санкции

Коломойский: Наша земля в обмен на санкции
14:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Коломойский предлагает снять с России часть санкций по Донбассу

Бизнесмен Игорь Коломойский предлагает снять с России часть санкций по Донбассу, введенных за агрессию РФ на Донбассе.

Об этом он заявил в интервью ”Цензор.нет”.

”Есть два вида санкций. Вначале санкции были введены за Крым, а потом после 17 июля, когда они сбили ”Боинг”, были введены санкции по Донбассу. И россияне от них реально страдают. Поэтому я считаю, что мы можем предложить им снять часть санкций, которые касаются Донбасса, для нас это выгодная переговорная позиция. Надо возвращать Донбасс сейчас. Ну, а потом пройдет несколько лет, Россия неустойчива, там всегда возможна внезапная смена власти, и мы возьмем свое, если подготовимся. Если мы отработаем механизм уступок – наша земля в обмен на санкции, значит это работает, и мы в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму”, - сказал Коломойский.

По его словам, Россия несет большие потери от введения санкций, и только позиция Украины поможет снять часть этих санкций.

Кроме того, Коломойский отметил, что оккупированный Донбасс для России ”большая обуза, на содержание которой выделяются огромные дотации из тощего российского бюджета, и ситуация ухудшается”.

”Донбасс российской экономике не нужен, это часть украинского промышленного комплекса, если они вернут нам промышленность Донбасса, у нас значительно вырастет товарооборот с той же Россией, который с 2014-го упал в три раза. Реинтеграция Донбасса сэкономит для России миллиарды и снимет ответственность за население, которое они там еле-еле кормят”, - добавил он.

Бизнесмен считает, что Донбасс сковывает силы российской армии, которые они несут потери и затраты, ведь ”вести две войны сразу в Сирии и Украине для России непомерное бремя, они очень уязвимы”.

”Россия проиграла войну. Украину им не взять, а отдавать оккупированные территории рано или поздно все равно придется. Мы им на данный момент предлагаем уйти на основе договоренностей, когда они на многое могут влиять. Мы должны направить Россию в коридор для выхода из этих проблем”, - заявил Коломойский.

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Он не исключает и переформатирования Минских соглашений в два пакета договоренностей - по Донбассу и по Крыму.

При этом Коломойский подчеркнул, что Украина ни в коей мере не должна отказываться от суверенитета над Крымом и даже усиливать работу в этом направлении.

”Но если мы реалисты, если мы хотим продвижения к миру и освобождению нашей земли, то надо начать с отработки плана мирного освобождения, чтобы при нашей жизни у нас вернулся хотя бы Донбасс. Да, надо отделить вопрос Крыма и вопрос Донбасса, как это ни печально звучит”, - добавил он.

По словам Коломойского, санкции за агрессию РФ на Донбассе могут быть сняты при трех условиях: когда на Донбассе наступит мир, когда Россия выведет свои войска и когда Украина восстановит контроль над государственной границей.

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Россия, Санкции, РФ, Игорь Коломойский.
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