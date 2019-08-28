Болтон заявил о подготовке встречи Зеленского и Трампа

Новости Украины:Советник президента США проинформировал о встрече с представителями украинской власти.

Советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джон Болтон анонсировал начало организации встречи президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа в Варшаве в ближайшие дни.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

"У меня состоялся ряд встреч с представителями новой власти, и наши встречи были довольно продуктивны", - сказал он.

По словам Болтона, во время встреч был обсужден ряд вопросов, в том числе он высказал ожидания относительно встречи президентов Зеленского и Трампа.

"И через несколько дней будем прорабатывать организацию этой встречи", - сказал Болтон.