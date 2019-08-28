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Среда, 28.08.2019
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В ЦИК продолжают регистрировать нардепов 9-го созыва

В ЦИК продолжают регистрировать нардепов 9-го созыва
17:11 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Уже зарегистрировано 424 депутатов Верховной Рады.

ЦИК зарегистрировала 29 народных депутатов Украины. Всего зарегистрировано 424 народных депутатов Украины.

28 августа прошло очередное заседание Центральной избирательной комиссии, которое провела Председатель Комиссии Татьяна Слипачук.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

"Согласно Конституции Украины, Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" и на основании протокола ЦИК о результатах внеочередных выборов народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе Комиссия зарегистрировала 15 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в одномандатных избирательных округах Комиссия зарегистрировала 14 народных депутатов Украины.

Таким образом, по состоянию на 28 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 424 народных депутатов Украины: 225 - избранных в ЗБВО и 199 - избранных в ОВО.

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Верховная Рада, ЦИК, Парламентские выборы 2019, Татьяна Слипачук.
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