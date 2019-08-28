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Среда, 28.08.2019
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Дружба стран продолжается: Зеленский и Меркель пообщались

Дружба стран продолжается: Зеленский и Меркель пообщались
22:22 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Посол Украины в Германии сообщил о телефоном разговоре Зеленского и Меркель.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

”Сегодня состоялся четвертый за последние месяцы телефонный разговор президента Владимира Зеленского и федерального канцлера Ангелы Меркель. Германия продолжает оставаться надежным другом и стратегическим партнером Украины”, - написал посол.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие недели организуют саммит в ”нормандском формате” (ФРГ, Франция, Россия, Украина).

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26 августа Меркель выступила за проведение переговоров между Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Все по теме:

Германия, Ангела Меркель, ФРГ, Владимир Зеленский.
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