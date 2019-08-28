Дружба стран продолжается: Зеленский и Меркель пообщались

Новости Украины:Посол Украины в Германии сообщил о телефоном разговоре Зеленского и Меркель.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

”Сегодня состоялся четвертый за последние месяцы телефонный разговор президента Владимира Зеленского и федерального канцлера Ангелы Меркель. Германия продолжает оставаться надежным другом и стратегическим партнером Украины”, - написал посол.

Сьогодні відбулася 4-та за останні місяці телефонна розмова Президента Володимира Зеленського @ZelenskyyUa та Федерального канцлера Ангели Меркель. Німеччина і надалі залишається надійним другом і стратегічним партнером України! Danke Deutschland @RegSprecher pic.twitter.com/TDzv1DZoHT — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) August 28, 2019

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие недели организуют саммит в ”нормандском формате” (ФРГ, Франция, Россия, Украина).

26 августа Меркель выступила за проведение переговоров между Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию ситуации на Донбассе.