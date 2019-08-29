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НАПК напомнило членам Кабмина о необходимости подачи декларации в день увольнения

НАПК напомнило членам Кабмина о необходимости подачи декларации в день увольнения
01:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Члены правительства, которые не избраны народными депутатами IX созыва, должны подать декларацию в день увольнения.

Национальное агентство по предотвращению коррупции обращает внимание членов Кабинета министров Украины на установленную законодательством обязанность подать декларацию перед увольнением.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАПК.

Отмечается, что члены Кабинета министров Украины, которые сложили полномочия перед новоизбранной Верховной Радой или находятся в отставке, увольняются со своих должностей с начала работы нового сформированного правительства.

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Соответственно, члены правительства, которые прекращают деятельность, связанную с выполнением функций государства, подают декларацию за период, не охваченный ранее поданным декларациям, в день начала работы нового Кабинета министров.

Вместе с тем, в случае обретения полномочий народного депутата IX созыва в один день с увольнением с занимаемой должности - деятельность, связанная с выполнением функций государства, не прерывается, а потому декларация за период, не охваченный ранее поданным декларациям (декларация перед увольнением), не подается.

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"Одновременно обращаем внимание членов правительства, которые прекращают деятельность, связанную с выполнением функций государства, в обязанность подать декларацию после увольнения. Такую декларацию, которая будет содержать информацию за весь 2019 год, необходимо подать на следующий год после прекращения полномочий, то есть до 1 апреля 2020 года", - уточнили в НАПК.

Ранее НАПК сообщало, что народные депутаты VIII созыва должны подать две декларации - в день прекращения полномочий и в следующем году, а новоизбранные парламентарии начинают заполнять декларации в 2020 году.

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Верховная Рада, Кабмин, Декларация, НАПК.
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