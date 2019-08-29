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Депутаты Верховной Рады 9 созыва приняли присягу

Депутаты Верховной Рады 9 созыва приняли присягу
10:37 Сегодня Телеграф Телеграф

Новости Украины:Депутаты Верховной рады Украины приняли присягу во время первого торжественного заседания парламента 9 созыва.

Сегодня, 29 августа, самый старший представитель народных депутатов нового парламента - 78-летний Юлий Иоффе - первым принял присягу народного депутата.

Глава парламента 8 созыва Андрей Парубий отметил, что нардепы должны подписать текст присяги.

"Уважаемые народные депутаты. Для подписания текста присяги отводится время до 13:00. Акт подписания проводится в кулуарах второго этажа, после подписания - получают удостоверение и нагрудный знак народного депутата", - заявил Парубий.

Торжественное заседание новой Верховной Рады: онлайн-трансляция (Видео)

По его словам, после этого депутаты регистрируются в первом заседании ВР 9 созыва.

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Парламент, ВРУ, ВР, Верховна Рада, Андрей Парубий.
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