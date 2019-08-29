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Рябошапка: Решение по Генпрокуратуре будет принято в течении дня

Рябошапка: Решение по Генпрокуратуре будет принято в течении дня
12:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:По словам Рябошапки, слово президента должно бить исполнено быстро и качественно.

Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка прогнозирует принятие решений парламентом, касающихся реформирования Генеральной прокуратуры Украины, уже сегодня в течение дня.

"Если президент сказал "да", то мы это будем делать. Быстро и качественно", - сказал Рябошапка журналистам в четверг, после торжественного заседания Рады, отвечая на вопрос о том, готов ли он возглавить Генеральную прокуратуру.

На вопрос когда ожидать решений, касающихся реформирования Генеральной прокуратуры, замглавы Офиса президента ответил: "Думаю, что сегодня".

"До принятия официального решения, я не могу комментировать это (реформирование Генпрокуратуры – ред)… Можем вечером об этом пообщаться", - добавил Рябошапка.

Кто станет новым генпрокурором: СМИ назвали главного претендента

Как сообщалось, 23 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины. Генпрокурор Луценко заявил, что подаст в отставку с должности, когда Верховная Рада 9-го созыва приступит к работе.

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Верховная Рада, Генпрокуратура, Руслан Рябошапка, Офис президента Украина.
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