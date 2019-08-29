Скачать
Четверг, 29.08.2019
Торжественное заседание новой Верховной Рады: онлайн-трансляция (Фото, Видео)
Торжественное заседание новой Верховной Рады: онлайн-трансляция (Фото, Видео)
Луценко подал в отставку (Фото, Видео)
Луценко подал в отставку (Фото, Видео)
"Покажіть це фото усім": Беленюк впервые пришел в Верховную Раду
"Покажіть це фото усім": Беленюк впервые пришел в Верховную Раду
Ореховый Спас 2019: украинские традиции и приметы
Ореховый Спас 2019: украинские традиции и приметы

Чубаров призвал Раду внести изменения в Конституцию по Крыму

Чубаров призвал Раду внести изменения в Конституцию по Крыму
12:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Рефат Чубаров призывает новую Верховную Раду внести изменения в Конституцию по статусу АР Крым.

Меджлис крымскотатарского народа призвал депутатов Верховной Рады девятого созыва внести изменения в раздел Х Конституции Украины "Автономная Республика Крым".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Особо обращаем ваше внимание на необходимость завершения работы по внесению изменений в Раздел Х Конституции Украины "Автономная Республика Крым". Как вам известно, в рамках деятельности Конституционной комиссии Украины специально созданной ею Рабочей группой во главе с доктором юридических наук, профессором Буткевичем В.Г. и при активном участии Меджлиса крымскотатарского народа разработан законопроект "О внесении изменений в Раздел Х Конституции Украины (относительно Автономной Республики Крым)", который предусматривает усовершенствование существующего статуса АРК как неотъемлемой составляющей Украины и указывает на то, что источником особого статуса Крымской автономии является право крымскотатарского народа на самоопределение как коренного народа в Украине", - подчеркнул Чубаров.

По его словам, одновременно с законопроектом о внесении изменений в Конституцию Украины также подготовлены два законопроекта, которые идут в пакете с вышеуказанным проектом - законопроекты "О статусе крымскотатарского народа" и "О коренных народах в Украине".

Раду призвали осудить проведение местных выборов в оккупированном Крыму

"Мы убеждены, что именно с одобрением указанных выше законопроектов Украины наше государство осуществит кардинальный шаг на пути ликвидации последствий геноцида, совершенного советской властью по отношению к крымскотатарскому народу и восстановление его прав как коренного народа Украины", - говорится в обращении Меджлиса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВРУ, ВР, Крым, Конституция, Рефат Чубаров, Верховна Рада.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с Ореховым Спасом 2019 в стихах, прозе и открытках
02 Приметы и обряды на 29 августа - Ореховый Спас
03 Гороскоп на сегодня, 29 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Ореховый спас 2019: поздравление в стихах и открытках
05 Завтра первый день работы новой Рады: что на повестке дня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Депутаты Верховной Рады 9 созыва приняли присягу (Видео)
Депутаты приняли присягу (Видео)
Чийгоз заявил, что Сенцов находится в СИЗО Москвы
Чийгоз заявил, что Сенцов находится в СИЗО Москвы
Лето не хочет прощаться с нами: прогноз погоды на 29 августа
Лето не хочет прощаться с нами: прогноз погоды
Пообедали в деревенском пабе: герцоги Сассекские посетили местный общепит
Пообедали в деревенском пабе: герцоги Сассекские посетили местный общепит
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь