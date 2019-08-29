Чубаров призвал Раду внести изменения в Конституцию по Крыму

Новости Украины:Рефат Чубаров призывает новую Верховную Раду внести изменения в Конституцию по статусу АР Крым.

Меджлис крымскотатарского народа призвал депутатов Верховной Рады девятого созыва внести изменения в раздел Х Конституции Украины "Автономная Республика Крым".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Особо обращаем ваше внимание на необходимость завершения работы по внесению изменений в Раздел Х Конституции Украины "Автономная Республика Крым". Как вам известно, в рамках деятельности Конституционной комиссии Украины специально созданной ею Рабочей группой во главе с доктором юридических наук, профессором Буткевичем В.Г. и при активном участии Меджлиса крымскотатарского народа разработан законопроект "О внесении изменений в Раздел Х Конституции Украины (относительно Автономной Республики Крым)", который предусматривает усовершенствование существующего статуса АРК как неотъемлемой составляющей Украины и указывает на то, что источником особого статуса Крымской автономии является право крымскотатарского народа на самоопределение как коренного народа в Украине", - подчеркнул Чубаров.

По его словам, одновременно с законопроектом о внесении изменений в Конституцию Украины также подготовлены два законопроекта, которые идут в пакете с вышеуказанным проектом - законопроекты "О статусе крымскотатарского народа" и "О коренных народах в Украине".

"Мы убеждены, что именно с одобрением указанных выше законопроектов Украины наше государство осуществит кардинальный шаг на пути ликвидации последствий геноцида, совершенного советской властью по отношению к крымскотатарскому народу и восстановление его прав как коренного народа Украины", - говорится в обращении Меджлиса.