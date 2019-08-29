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Гончарук - официальный кандидат на пост премьера

Гончарук - официальный кандидат на пост премьера
13:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Даниил Гетьманцев убежден, что партия "Слуга Народа" рассмотрит кандидатуру Алексея Гончарука.

Партия "Слуга народа" рассматривает кандидатуру заместителя главы Офиса президента Украины Алексея Гончарука на должность премьер-министра страны, убежден народный депутат от этой политической силы Даниил Гетьманцев.

"Я убежден, что мы будем рассматривать эту кандидатуру", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, будут ли выдвигать Гончарука на должность премьера.

На уточняющий вопрос, является ли он единственной кандидатурой, Гетьманцев ответил: "Насколько я знаю, да".

Алексей Гончарук, 1984 г.р., доктор философии в области права, закончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины. После этого возглавлял юридический отдел компании PRIOR-Invest, был арбитражным управляющим, основателем и управляющим партнером Юридической фирмы "Constructive Lawyers", возглавлял "Ассоциацию помощи пострадавшим инвесторам", ООО "Первая Украинская Индустриально-Инвестиционная Компания", Офис эффективного регулирования (BRDO), был председателем третейского суда при ВОО "Союз инвесторов Украины".

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В 2014 году вступил в партию "Сила людей". Работал внештатным советником экс-министра экологии и природных ресурсов, а также советником первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива.

В мае 2019 года назначен на пост заместителя главы администрации президента Украины, позже – Офиса президента Украины, где отвечает за блок экономического развития и продолжения реформ.

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Верховная Рада, Премьер-министр, Премьер-министр Украины, Алексей Гончарук, "Слуга народа".
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