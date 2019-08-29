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Новинский внесет залог за экс-министра здравоохранения Богатыреву

Новинский внесет залог за экс-министра здравоохранения Богатыреву
13:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Народный депутат Вадим Новинский внесет залог за Раису Богатыреву.

Народный депутат Вадим Новинский обещает 29 августа внести залог в сумме 6 млн грн за экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву.

Об этом он сообщил в комментарии корреспонденту Укринформа в кулуарах Верховной Рады.

"Я думаю, что он (залог - ред.) будет внесен. Может, через час-два, потому что есть определенная техническая работа, как это должно проходить. Сейчас адвокаты Богатыревой работают с моими финансистами, чтобы это провести", - сказал Новинский.

На вопрос, будет ли залог внесен 29 августа, Новинский ответил: "Да, конечно, чтобы сегодня она (Богатырева - ред.) уже была на свободе". Как сообщалось, 28 августа текущего года Печерский райсуд столицы избрал Богатыревой меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 6 млн грн. Присутствующая в зале суда бывшая министр юстиции Елена Лукаш сообщила, что залог за Богатыреву в ближайшее время внесет Вадим Новинский.

Ранее решением Голосеевского суда Киева от 14 августа прокуратуру Киева обязали закрыть уголовное производство против Богатыревой, поскольку, по выводам суда, по делу истек срок досудебного расследования и последующие следственные действия невозможны.

В свою очередь, в прокуратуре сообщили, что готовятся обжаловать это решение суда.

В столичной прокуратуре объяснили, что орган досудебного расследования в уголовном производстве в отношении экс-чиновницы Минздрава, подозреваемой в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины, расположен на территории Днепровского района Киева. В этой связи районный суд. Киева не является уполномоченным судом для принятия такого решения.

"Я не знаю, о чем идет речь": Богатырева сделала заявление

Раиса Богатырева с февраля по декабрь 2012 года была вице-премьер-министром Украины - министром здравоохранения, с декабря 2012 года по февраль 2014 года - министром здравоохранения Украины.

В октябре 2014 года она объявлена в розыск Генеральной прокуратурой Украины, а 12 января 2015 года - в международный розыск. В настоящее время ее местонахождение было неизвестно.

Богатыреву обвиняют в растрате государственных средств в особо крупных размерах.

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