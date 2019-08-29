Самовыдвиженцы намерены объединиться и создать свою фракцию

23 мажоритарщики избранные народными депутатами в Верховную Раду IX созыва сформируют депутатскую группу "За майбутнє".
Об этом сообщает самовыдвиженец Дмитрий Лубинець.
"Сейчас подписались 23 народных депутата. Название - "За будущее",- заявил Лубинець.
Лубинець не стал называть фамилии других нардепов, которые войдут в группу. Согласно законодательству, такая группа будет иметь права фракции.
Лубинець в Верховной Раде VIII созыва с начала ее каденции и до 18 июня 2019 года входил в состав фракции "Блок Петра Порошенко".
Он избран нардепом на внеочередных парламентских выборах в мажоритарном округе №60.
В парламент избирались 56 самовыдвиженцев, впоследствии 2 - Алексей Гончаренко и Андрей Лопушанский присоединились к "Евросолидарности".
20 августа стало известно, что депутаты "Слуги народа" забронировали для себя все передние ряды парламента перед трибуной и президиумом, а другие фракции посадили за своими спинами.