Самовыдвиженцы намерены объединиться и создать свою фракцию

Новости Украины:23 самовыдвиженцы в Раде объединяются в группу "За майбутнє".

23 мажоритарщики избранные народными депутатами в Верховную Раду IX созыва сформируют депутатскую группу "За майбутнє".

Об этом сообщает самовыдвиженец Дмитрий Лубинець.

"Сейчас подписались 23 народных депутата. Название - "За будущее",- заявил Лубинець.

Лубинець не стал называть фамилии других нардепов, которые войдут в группу. Согласно законодательству, такая группа будет иметь права фракции.

Лубинець в Верховной Раде VIII созыва с начала ее каденции и до 18 июня 2019 года входил в состав фракции "Блок Петра Порошенко".

Он избран нардепом на внеочередных парламентских выборах в мажоритарном округе №60.

В парламент избирались 56 самовыдвиженцев, впоследствии 2 - Алексей Гончаренко и Андрей Лопушанский присоединились к "Евросолидарности".

20 августа стало известно, что депутаты "Слуги народа" забронировали для себя все передние ряды парламента перед трибуной и президиумом, а другие фракции посадили за своими спинами.