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Уволить Луценко, назначить Баканова: в Раде появились проекты постановлений

Уволить Луценко, назначить Баканова: в Раде появились проекты постановлений
15:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:На сайте Рады появились проекты постановлений о назначении Баканова главой СБУ и увольнении Луценко.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекты постановлений о предоставлении согласия на увольнение Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины и назначении главой Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Как сообщается на сайте украинского парламента, соответствующие законопроекты зарегистрированы 29 августа под №№1018 и 1021 соответственно. Их тексты на сайте парламента в настоящее время отсутствуют.

Баканов родился 2 мая 1975 года в г.Кривой Рог Днепропетровской области. Имеет экономическое и юридическое образование: в 1997 году окончил Киевский национальный экономический университет, в 2016 году – Академию труда и социальных отношений Федерации профессиональных союзов Украины.

С 2013 года был руководителем ООО "Студия Квартал-95".

До мая 2019 года возглавлял партию "Слуга народа", во время предвыборной кампании руководил штабом нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

В мае 2019 года указом президента Украины Баканов назначен первым заместителем главы СБУ – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.

Как сообщалось, 29 августа Луценко написал заявление на имя Зеленского об увольнении с должности генерального прокурора.

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СБУ, Парламент, ВРУ, ВР, Верховна Рада, Владимир Зеленский.
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