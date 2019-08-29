Верховная рада избрала состав Счетной комиссии

Новости Украины:Счетные комиссии избираются на первом заседании новоизбранного парламента для организации голосований и определения их результатов.

Верховная Рада Украины приняла состав Счетной комиссии.

За постановление "О Счетной комиссии Верховной Рады Украины девятого созыва" (№1002) проголосовали 388 народных депутатов из 419, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно документу, в состав Счетной комиссии ВР девятого созыва избраны от партии "Слуга народа" - Роман Грищук, Алексей Жмеренецкий, Александр Корниенко, Юрий Корявченков, Елена Криворучкина, Артем Культенко, Ольга Савченко, Елизавета Ясько.

От партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - Юриф Павленко и Александр Пузанов; от ВО "Батькивщина" - Валерий Дубиль, от партии "Европейская солидарность" - Максим Саврасов, от партии "Голос" - Александра Устинова.

Счётная комиссия избирается для организации голосований Верховной Рады и определения их результатов. Комиссия избирается на основе принципа пропорционального представительства депутатских фракций (депутатских групп) большинством голосов от конституционного состава Верховной Рады.