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Фриз считает, что объединение Минветеранов с МинВОТ недопустимо

Фриз считает, что объединение Минветеранов с МинВОТ недопустимо
00:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Ирина Фриз: Ветераны не поддерживают объединение Минветеранов с МинВОТ.

Объединение Министерства по делам ветеранов с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ является недопустимым.

Об этом заявила во время своего выступления на заседании Верховной Рады экс-министр по делам ветеранов Ирина Фриз, сообщает корреспондент Укринформа.

"Ветераны не поддерживают такого объединения. Я, как первый министр по делам ветеранов, не поддерживаю это объединение, потому что это кардинально разные вещи. Потому что у функционала Минветеранов совсем другие задачи и миссии, в отличие от Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ", - заявила она.

Фриз также обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвала "принять еще одно политическое решение и оставить Министерство по делам ветеранов самостоятельным".

Напоминаем, Премьер-министр Алексей Гончарук в четверг вечером представил Верховной Раде Украины IX созыва кандидатов на должности членов правительства. Верховная Рада утвердила состав нового Кабинета министров.

В частности, министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины назначена Оксана Коляда

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Рада, Ирина Фриз, МинВОТ, Минветеранов.
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