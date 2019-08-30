Рябошапка планирует провести полную перезагрузку ГПУ

Новости Украины:Руслан Рябошапка хочет провести перезагрузку Генеральной прокуратуры Украины.

Руслан Рябошапка заявил, что планирует провести полную перезагрузку Генеральной прокуратуры Украины.

Об этом он заявил, выйдя с заседания профильного комитета, который поддержал его назначение на должность генерального прокурора.

”Первое - это полная перезагрузка прокуратуры, не только изменение названия ”Генеральная прокуратура Украины” на ”Офис генерального прокурора”, а полная перезагрузка системы. И второе направление - это то, что Генпрокуратура должна стать центром, единственным органом в государстве, который внедряет политику борьбы с преступностью. У нас таких органов нет. Должны быть расставлены приоритеты, что является самой большой угрозой в плане преступности для страны, и прокуратура должна контролировать деятельность всех правоохранительных органов с тем, чтобы все эти приоритеты были реализованы”, - отметил он.

Третьим направлением будущей деятельности Рябошапка назвал работу по расследованию тех дел, которые имеют широкий общественный резонанс. ”Я не могу гарантировать, что они (дела - УНИАН) будут расследованы, доведены до обвинительных или оправдательных приговоров, но я сделаю все, чтобы они были приоритетными в повестке дня работы новой прокуратуры”, - подчеркнул