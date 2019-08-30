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Луценко после освобождения от должности руководителя ГПУ останется прокурором

Луценко после освобождения от должности руководителя ГПУ останется прокурором
06:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Луценко: Уволить меня сможет только новый генпрокурор.

Юрий Луценко после освобождения от административной должности руководителя ГПУ останется прокурором.

Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады после заседания парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, сообщает Громадское.

«Уволить меня сможет только новый генпрокурор, но это невозможно, пока против меня рассматривает дела КДКП», - пояснил он.

Вместе с тем он добавил, что не будет заниматься политикой в ближайшее время после отставки, а займется «спортом и поддержкой украинской книги».

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«Не исключаю, что мне придумают другую работу те, кто ждал моего увольнения на 3 года и 4 месяца. За свою жизнь я не совершал никаких уголовных преступлений. Но мои недоброжелатели могут создать определенные пиар-ходы», - заявил он.

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Юрий Луценко, ГПУ, Прокурор, Генпрокурор, Руслан Рябошапка.
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