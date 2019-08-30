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Давид Арахамия: Надеюсь на снятие депутатской неприкосновенности 3 сентября

Давид Арахамия: Надеюсь на снятие депутатской неприкосновенности 3 сентября
06:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В "Слуге народа" хотят принять снятие депутатской неприкосновенности уже 3 сентября.

Верховная Рада проголосует за снятие депутатской неприкосновенности 3 сентября.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает РБК-Украина.

Депутат считает, что для принятия неприкосновенности удастся набрать 300 голосов, чтобы принять закон. Он добавил, что никто не ожидал такого быстрого снятия с депутатов неприкосновенности, как он прогнозирует.

"Что касается "Европейской солидарности", я думаю, они просто в отчаянии.Никто не ожидал, что закон о депутатской неприкосновенности так быстро примут в первом чтении. Я думаю, что 3 сентября мы можем ожидать, что депутаты, включая меня, будут просто обычные люди. Нам нужно будет иметь 300 голосов. Наша фракция - это 254. Возможно, если суд по Рудыку примет решение в нашу сторону, будет 255", - заявил Арахамия.

Напоминаем, Верховная Рада Украины предварительно одобрила проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) (№7203).

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Все по теме:

Неприкосновенность, Депутат, Рада, Фракция, "Слуга народа", Давид Арахамия.
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