Неотложные законы: Зеленский передал Разумкову список первоочередных законопроектов

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский определил перечень неотложных для рассмотрения законопроектов.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с письмом, в котором определил как неотложные для внеочередного рассмотрения ряд проектов законов.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Во время первого пленарного заседания Верховной Рады Украины Глава парламента Дмитрий Разумков сообщил, что в Верховную Раду поступило письмо от Президента Украины Владимира Зеленского от 29 августа 2019 года с перечнем законопроектов, определенных как неотложные для внеочередного рассмотрения Верховной Радой", - говорится в сообщении.

По каждому из законопроектов народные депутаты приняли решение о сокращении сроков рассмотрения и поручили комитетам, к предметам ведения которых относятся данные законодательные акты, срочно подготовить их к рассмотрению.

Отмечается, что тексты указанных проектов законов будут обнародованы во время предоставления их для рассмотрения комитетами.

Как сообщалось, ночью 30 июля сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что новая ВР второй час "голосует за поручение Председателя ВР дать комитетам поручение рассмотреть законопроекты как неотложные. Хотя это не надо голосовать".