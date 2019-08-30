НАТО включит Украину в список стран, использующих программное обеспечение LOGFAS

Новости Украины:Лицензионное соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует в течение 5 лет.

Секретариат штаб-квартиры НАТО по консультациям, командованию и управлению решил включить Украину в список стран, использующих программное обеспечение LOGFAS для изучения возможностей и анализа заложенных функциональных процессов во время логистических учений и обучения личного состава, сообщает пресс-служба Генерального штаба украинских Вооруженных сил.

"Секретариат штаб-квартиры НАТО по консультациям, командованию и управлению (СЗВ) принял решение о включении Украины в список стран, которые используют программное обеспечение LOGFAS. Это стало ответом на соответствующее обращение Генерального штаба ВС Украины", - говорится в сообщении на странице Генштаба в Фейсбук.

Отмечается, что ранее проект лицензионного соглашения между Министерством обороны Украины и Агентством НАТО по связи и информации был подписан представителем Генштаба и передан в управление развития автоматизации Вооруженных сил Украины для завершения соответствующих процедур со стороной НАТО и дальнейшего использования программного обеспечения LOGFAS по его функциональному назначению.

Также сообщается, что лицензионное соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует в течение 5 лет. Программное обеспечение LOGFAS будет использоваться с целью изучения возможностей и анализа заложенных функциональных процессов во время логистических учений и обучения личного состава.