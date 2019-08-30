Декларация нового премьер-министра: съемная квартира и доход 1,8 миллионов

Новости Украины:Алексей Гончарук задекларировал 1 миллион 851 тысячу гривень дохода за 2018 год.

Новый Премьер-министр Алексей Гончарук задекларировал 1 миллион 851 тысячу гривень дохода за 2018 год.

Такие данные содержатся в его электронной декларации.

Из них - 1 миллион 789 тысяч 972 гривни Гончарук отметил как "доход от занятия предпринимательской деятельностью". Еще 60 тысяч 772 гривни - заработная плата в общественной организации "Офис эффективного регулирования".

На банковских счетах новый глава Кабмина держит 158 тысяч 361 гривню, 84 тысячи долларов и 36 тысяч евро, еще 100 тысяч гривень сохраняет наличными.

Как следует из декларации, Гончарук не является владельцем недвижимости, квартиру в Киеве арендует, а зарегистрирован в квартире брата в Чернигове.

Как свою собственность новый Премьер указал авто Jaguar X-Type 2007 года.

Также он указал членство в общественных организациях "Сила людей", "Офис эффективного регулирования", "Люди важные" и в Национальной ассоциации адвокатов.