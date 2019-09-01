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Украина и Польша подпишут соглашение в сфере поставок природного газа

Украина и Польша подпишут соглашение в сфере поставок природного газа
12:55 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Соглашение будет касаться региональной безопасности поставок природного газа.

Представители правительств Украина, Польши и США в субботу подпишут в Варшаве “соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа”. Об этом сообщило в пятницу бюро представителя польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского, пишет УНН со ссылкой также на польский портал Biznes Alert.

“Документ подпишут Петр Наимский, министр энергетики США Рик Перри и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк. Соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского СПГ, а также газовых соединений в регионе”, — информировали польские власти.

Сообщается также, что делегации Польши и США обсудят в Варшаве “прогресс в двустороннем сотрудничестве в области ядерной энергетики, кибербезопасности, ископаемого топлива и энергетической инфраструктуры”.

Украина, Литва и Польша создали комитет по сотрудничеству в вопросах безопасности

В четверг польская энергетическая компания PGNiG информировала о том, что Польша будет продавать Украине регазифицированный сжиженный природный газ (СПГ), который республика закупает у США. Первая такая договоренность уже достигнута с Энергетической компанией Украины. В ноябре 2019 года танкер из США прибудет на терминал в Свиноуйсьце, после чего СПГ будет регазифицирован и передан по польской системе передачи газа на Украину через пункт в Германовице.

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Украина, США, Польша, Сотрудничество.
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