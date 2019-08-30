Украинский вопрос стал предметом обсуждения Болтона и Лукашенко

Новости Украины:По мнению белорусской стороны в решении проблемы на востоке Украины должна быть заинтересованность обеих сторон.

Президент Беларуси Александр Лукашенко и советник американского президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи в Минске обсудили вопрос урегулирования конфликта на востоке Украины.

Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей, сообщает БЕЛТА.

"На состоявшихся (29 августа - ред.) переговорах с Джоном Болтоном президент Беларуси Александр Лукашенко изложил известную точку зрения на ситуацию в Украине и наши предложения относительно того, как можно было бы преодолеть этот конфликт. Белорусская сторона считает, что должна быть, конечно же, искренняя заинтересованность вовлеченных в это сторон. Когда спорят, надо ли Соединенным Штатам присоединяться к этому формату по урегулированию конфликта или не надо, главное - разрешить конфликт", - сказал Макей.

Также министр иностранных дел Беларуси подчеркнул: "Если участие США и других стран позволит ускорить этот процесс (урегулирования в Украине – ред.), то кто тогда против? Я думаю, что все согласятся с этим".

Макей также отметил, что Лукашенко во время переговоров уделил данному вопросу особое внимание. Президент Беларуси подчеркнул, что Беларусь делала и будет делать все возможное для преодоления этого конфликта.