Скачать
Пятница, 30.08.2019
Обмена заключенными между Украиной и Россией сегодня не будет
Обмена заключенными между Украиной и Россией сегодня не будет
Порошенко нашел место в комитете по евроинтеграции
Порошенко нашел место в комитете по евроинтеграции
Яремчук может пропустить матч отбора на Евро-2020
Яремчук может пропустить матч отбора на Евро-2020
Осенняя презентация Apple 2019: названа официальная дата
Осенняя презентация Apple 2019: названа официальная дата

В Украине грядет налоговая реформа

В Украине грядет налоговая реформа
12:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Кабмин планирует весной провести налоговую реформу для запуска с 2021 году.

Кабинет министров весной планирует провести "глубокую" налоговую реформу, которая вступит в силу в 2021 году, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Наша налоговая система спроектирована так, что добросовестный налогоплательщик проигрывает. Если ты честно платишь налоги, на целом наборе рынков ты просто вынужден оптимизировать. Это очень неправильно. Мы планируем глубокую реформу налоговой системы весной, потому что нельзя изменять налоговую систему во втором полугодии", - сказал он журналистам в Киеве в пятницу.

Налоговая реформа должна вступить в силу с 1 января 2021 года, уточнил Гончарук.

"А этой осенью наше главное задание - навести порядок с администрированием налогов. У нас для этого есть господин Верланов, он очень порядочный человек. Я очень на него рассчитываю", - сказал премьер-министр.

Отвечая на вопрос о потенциальных изменениях налогообложения для физических лиц-предпринимателей, он отметил: "Я считаю, что систему нужно исправлять, но начинать это делать не с "маленьких" это точно".

По мнению Гончарука, основная проблема упрощенной системы в том, что ее используют для "отмывания контрабанды".

Декларация нового премьер-министра: съемная квартира и доход 1,8 миллионов

"Мне сейчас сложно говорить о том, как будет выглядеть модель, которую мы предложим. Но мы будем исходить из того, что упрощенцами должна быть вся страна. То есть налогообложение должно быть настолько простым, чтобы оно не было сложным ни для кого", - считает премьер-министр.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Премьер-министр, Реформа, Налоговая реформа, Алексей Гончарук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какая польза имбирной воды натощак: вы будете удивлены
02 Гороскоп на завтра, 30 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Данилюк в аэропорту прокомментировал обмен пленными (Видео)
04 Рада утвердила новый Кабмин: кто в него вошел
05 "Украинцы летят на родину": между Украиной и РФ стартовал обмен пленными
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский летит в Польшу, но встречи с Трампом не будет
Зеленский летит в Польшу, но встречи с Трампом не будет
На Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военный
Борьба лета и осени: прогноз погоды на 30 августа
Борьба лета и осени: прогноз погоды на 30 августа
Украинско-литовско-французская лента STÁSIS: постер и тизер фильма (Фото, Видео)
Украинско-литовско-французская лента STÁSIS: постер и тизер фильма (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь