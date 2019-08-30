Каждую неделю кого-то нужно сажать: Рябошапка поставил "план" для Генпрокуратуры

Новости Украины:Генпрокурор заявляет о намерениях регулярно привлекать к ответственности высоко поставленных чиновников.

Новый руководитель Генеральной прокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявляет о намерениях регулярно привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников и вернуть государству максимальный объем украденных активов.

"Я своей задачей вижу сделать эту систему еще более мощной, сделать все-таки прокуратуру действительно органом, который будет координировать все правоохранительные органы и ставить перед ними задачу в сфере борьбы с преступностью и контролировать выполнение этих задач, причем жестко", - сказал Рябошапка в пятницу после своего представления на посту главы ведомства.

"Мы не хотим крови буквально, но в смысле правовом мы хотим крови. Каждую неделю кто-то должен быть привлечен к ответственности из высокопоставленных чиновников. Как можно больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей, должны быть найдены и возвращены стране. Собственно, это и будет нашим основным приоритетом на ближайшие годы", - добавил генеральный прокурор.

Как сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, на церемонии присутствовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан и прежний генеральный прокурор Юрий Луценко, который, в свою очередь, поблагодарил коллег за работу и пожелал Рябошапке успехов в его дальнейшей работе.