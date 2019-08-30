Почему Авакова оставили в правительстве: ответ Гончарука

Новости Украины:Новоизбранный премьер-министр Украины ответил на вопрос, почему Аваков остался в Кабмине.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что решение оставить на посту министра внутренних дел Арсена Авакова было одним из самых сложных в процессе формирования нового правительства.

Об этом он сказал на встрече с журналистами в пятницу, видео которого опубликовано наYoutube-канале “Украинской правды”.

"Это одно из самых сложных решений, которое принималось при формировании правительства ... Почему Аваков незаменим? Он точно не незаменим, сто процентов. То есть, абсолютно точно есть люди, которые могли бы теоретически его заменить. Почему принято решение его оставить сейчас? По одной причине, главной: в стране война и в условиях войны человека, который отвечает за самый безопасный блок в правительстве, учитывая, что правительство довольно молодое, много очень людей, которые не имеют дополнительного опыта, учитывая, что господин Аваков принимал участие в обеспечении проведения честных выборов, потому что мы все знаем, что его роль в этом ... она в определенной степени была ... Поэтому, по совокупности этих плюсов и минусов, команда приняла решение оставить господина Авакова в составе правительства", - сказал Гончарук.

Он отметил, что при этом были очень четко очерчены "красные линии".

"Я считаю, что Аваков сделал много хорошего для страны в определенный период времени. Я считаю, что есть много оснований считать, что он крупный бизнесмен, который, в том числе, имеет какие-то свои бизнес-интересы", - отметил Премьер-министр.

В то же время он напомнил, что с парламентской трибуны заявил о том, что "воровать не будут".

"Это означает, что никаких исключений быть не может. И если вы, пресса, гражданское общество, с которым мы будем очень тесно сотрудничать, будем иметь определенные конкретные претензии, мы с Президентом договорились: первое серьезное основание считать, что модель поведения такова, что не может быть допустимой, и любой человек, а не только Аваков, должен уйти. Если есть претензии по сути, для того, чтобы не терять доверие к правительству, к команде в целом, человек должен уйти", - заявил Гончарук.

В то же время он выразил недовольство темпами преобразований МВД.

"На самом деле, я не доволен, и одна из тех реформ, которая не состоялась - это реформа полиции", - сказал Гончарук.

В частности, он акцентировал на необходимость реформирования криминальной полиции.

"Но это очень сложный разговор, который у меня еще будет с господином министром, и мы с ним уже договорились на следующей неделе встретиться и поговорить на эту тему", - добавил премьер-министр.