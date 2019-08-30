Очень хочется поработать: В Раде уже зарегистрировано более сотни законопроектов

Новости Украины:Новоиспеченные депутаты за два дня успели зарегистрировать 120 законопроектов и постановлений.

Президент Украины Владимир Зеленский и народные депутаты парламента 9-го созыва за два дня зарегистрировали более 120 проектов законов и постановлений. Такие данные обнародованы на сайте Верховной Рады.

В частности, Президент в первый день работы парламента зарегистрировал 26 законопроектов и проектов постановлений, авторами других документов выступили народные депутаты из разных фракций.

Среди зарегистрированных проектов постановлений большинство касается организационных и кадровых вопросов относительно начала работы ВР нынешнего созыва и нового Кабинета министров, которые уже приняты.

В то же время законопроектами предусматривается внесение изменений в Закон "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования публичных закупок; в Закон "О приватизации государственного и коммунального имущества", в Закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг; относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию и т. п.

Зарегистрирован также законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти.

Кроме того, парламентарии предлагают внести изменения в некоторые законы относительно права законодательной инициативы народных депутатов Украины, противодействия злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры и внедрения электронного документооборота, связанного с законодательным процессом.

Предлагается также внести изменения в Закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине" относительно государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине.

Как сообщалось, в четверг, 29 августа, состоялось первое заседание вновь избранной Верховной Рады 9-го созыва, которое завершилось после двух часов ночи в пятницу. На этом заседании народные депутаты выбрали руководство ВР, утвердили новый состав правительства во главе с Алексеем Гончаруком, назначили председателя СБУ Ивана Баканова, генпрокурора Руслана Рябошапку, предварительно одобрили проект изменений в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности.