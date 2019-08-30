Зеленский предложил внести изменения в закон "О Национальной гвардии Украины"

Новости Украины:Владимир Зеленский предлагает подчинить Нацгвардию президенту.

Президент Владимир Зеленский предлагает вывести Национальную гвардию из системы Министерства внутренних дел.

Текст соответствующего законопроекта №1007 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности Национальной гвардии Украины" опубликован на сайте Верховной Рады.

"Проект закона разработан с целью нормирования, направления и координации деятельности Национальной гвардии Украины, обеспечения реализации государственной политики в этой сфере, политических и стратегических целей, принципов и направлений ее развития", - говорится в объяснительной записке к документу.

Отмечается, что законопроектом предлагается внести изменения в отдельные положения законов "О национальной безопасности Украины" и "О Национальной гвардии Украины" относительно четкого определения механизмов реализации конституционных полномочий Президента по руководству деятельностью Национальной гвардии; назначению высшего руководящего состава НГУ; порядку создания, реорганизации и ликвидации оперативно-территориальных объединений Нацгвардии, их органов военного управления, соединений, воинских частей и других структурных единиц НГУ; порядку передислокации самостоятельных подразделений НГУ и т.п.

Согласно сравнительной таблице к законопроекту из закона "О Национальной гвардии Украины" предусматривается, в частности, изъять положение о том, что НГУ входит в систему Министерства внутренних дел.

При этом вводится пункт, что деятельность Нацгвардии направляется Президентом через командующего НГУ, который осуществляет непосредственное руководство Национальной гвардией.