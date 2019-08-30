"Нам нужно увидеть - сколько нас": Гончарук - о важности проведения переписи населения

Новости Украины:Новый премьер-министр Украины хочет перепись населения уже в этом году, чтобы отсеять "мертвые души".

Перепись населения Украины обязательно будет проведена, и возможно, уже в этом году.

Об этом заявил Премьер-министр Алексей Гончарук в интервью представителям ряда СМИ, текстовую версию которого опубликовала Українська правда.

"Мы сейчас этим занимаемся и очень хотим провести перепись в этом году. Потому, что по нашим оценкам, это позволит государству сэкономить в следующем году огромные средства. Исчезнут "мертвые души", нам нужно увидеть - сколько нас", - сказал он.

Гончарук пояснил, что вообще перепись населения была запланирована на декабрь следующего года, поскольку осенью должны были состояться выборы, а проводить одновременно две такие масштабные кампании было бы сложно.

"Но это же вопрос даже не в деньгах, а в мобилизации больших ресурсов, людей, которых надо научить. Ведь что такое перепись? Это когда один человек приходит к другому и анкетирует его. Чтобы этот процесс не вызвал сопротивления, этому должна предшествовать коммуникационная кампания, качественный менеджмент, посчитана должна быть вся эта логистика", - разъяснил премьер.

Он напомнил, что последняя перепись была проведена в Украине в 2001 году. "Мы как страна не знаем, сколько у нас граждан. Наши программы социальной защиты очень неэффективны", - подчеркнул глава нового правительства.