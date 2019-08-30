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Мы планируем глубокую реформу налоговой системы весной - Гончарук

Мы планируем глубокую реформу налоговой системы весной - Гончарук
21:31 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Алексей Гончарук анонсировал на весну глубокую налоговую реформу.

Новое правительство запланировало весной следующего года провести большую реформу налоговой системы.

Об этом Премьер-министр Алексей Гончарук заявил в интервью представителям ряда СМИ, текстовую версию которого опубликовала Украинская правда.

"Мы планируем глубокую реформу налоговой системы весной. Это ошибочная практика и, как правило, её быть не должно, когда во втором полугодии ты усложняешь налоговый режим. То есть упростить ты теоретически можешь, но усложнять - точно нет. Поэтому весной мы готовим налоговую реформу, которая вступит в силу 1 января 2021 года", - сказал он.

По его словам, сейчас в Украине несправедливая налоговая система, спроектированная таким образом, что добросовестный плательщик налогов проигрывает.

Осенью же, отметил глава правительства, главной задачей в этой сфере будет навести порядок с администрированием налогов.

"У нас для этого есть госпожа Маркарова (министр финансов - ред.). Я считаю, что она хороший менеджер и порядочный человек, и я очень на это рассчитываю", - заявил Гончарук.

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Он подчеркнул, что сейчас упрощенная система используется нечестными дельцами для того, чтобы отмывать контрабанду. "Когда в государстве ты не можешь проследить происхождение продукта, то ты не можешь обеспечить уровень безопасности, ты не можешь защитить потребителя. Так не должно быть. В нормальной стране IPhone на раскладке вы не купите", - подчеркнул Премьер-министр.

В то же время, он не стал говорить о конкретной модели, которая будет предложена. "Но мы будем исходить из того, что упрощенной должна быть вся страна. Налогообложение должно быть таким простым, чтобы оно не было обременительным ни для кого", - заявил руководитель нового правительства.

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Верховная Рада, Правительство, Парламент, Алексей Гончарук.
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