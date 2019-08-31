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Зеленский предложил разрешить ВР создавать консультативные органы

Зеленский предложил разрешить ВР создавать консультативные органы
00:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский хочет разрешить Раде создавать консультативные и совещательные органы.

Президент Владимир Зеленский предлагает разрешить Верховной Раде для осуществления своих полномочий создавать консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы.

Текст соответствующего законопроекта № 1028 “О внесении изменения в статьи 85 Конституции Украины (относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины)” опубликован на сайте парламента.

“Возможность создания в пределах средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины, для осуществления своих полномочий консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины является важным залогом эффективной организации тех органов и служб, что должны создаваться парламентом для обеспечения его работы”, - говорится в пояснительной записке к документу.

Зеленский предложил внести изменения в закон "О Национальной гвардии Украины"

Законопроєктом предлагается дополнить статью 85 Конституции пунктом 15-1, которым к полномочиям ВР отнести “создание в пределах средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины, для осуществления своих полномочий консультативных, совещательных и других вспомогательных органов”

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Верховная Рада, ВР, Президент, Владимир Зеленский.
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