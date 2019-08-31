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Суббота, 31.08.2019
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Зеленский отправится в Польшу: составлен план визита

Зеленский отправится в Польшу: составлен план визита
09:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Сегодня, 31 августа, Владимир Зеленский едет в Республику Польша.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу начинает двухдневный визит в Польшу.

В первый день состоится официальный визит главы государства в Польшу, а на второй день в кругу глав государств и правительств многих стран он примет участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

В субботу в Варшаве Зеленский проведет переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой в узком и расширенном кругах и совместно с польским коллегой встретится со СМИ.

Позднее глава государства проведет переговоры с маршалком Сената Станиславом Карчевским, председателем Совета министров РП Матеушем Моравецким и лидером крупнейшей оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа", председателем комиссии Сейма по иностранным делам Гжегожем Схетиной.

В субботу вечером глава государства встретится с представителями украинского и польского бизнеса, а также украинской студенческой молодежью.

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Президент Украины возложит также венок к Могиле Неизвестного солдата на площади Пилсудского в центре Варшавы.

В рамках второго дня визита Зеленский примет участие в мемориальных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся у Могилы Неизвестного солдата в центре Варшавы, а также проведет ряд двусторонних переговоров с лидерами других стран. В частности, планируются встречи Президента Украины с президентами Грузии, Литвы, Болгарии, Черногории и премьер-министром Бельгии.

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Варшава, Польша, Владимир Зеленский, Гжегож Схетына, Анджей Дуда.
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