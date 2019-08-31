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"Аккорд напоследок": Луценко забрал право следователей УСР вести 20 дел

"Аккорд напоследок": Луценко забрал право следователей УСР вести 20 дел
10:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Юрий Луценко перед увольнением лишил следователей Управления спецрасследований полномочий расследовать 20 дел.

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко перед увольнением лишил следователей Управления специальных расследований (УСР) полномочий расследовать 20 уголовных производств и назначил главного военного прокурора Анатолия Матиоса курировать работу УСР.

Об этом Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры сообщает в Facebook.

"30.08.2019, когда следователи Управления специальных расследований в рабочем режиме пытались войти в ЕРДР для доступа к своим производствам, оказалось, что некоторые следователи лишены такой возможности.

А оказывается, что вчера, уже после окончания рабочего дня, в период времени с 18 до 19 часов, Юрий Луценко внес в ЕРДР данные по 20 уголовным производствам и изменил орган досудебного расследования, забрав от следсовтелей УСР.

Как указано в ЕРДР по каждому из 20 производств, основанием таких изменений стала ч.5 ст. 36 УПК Украины, то есть неэффективное осуществление досудебного расследования. И это в то время, когда по нескольким производствам следователями готовились подозрения, а материалы этих производств, по привычке, Луценко не изучал", - заявили в управлении.

Также следователи сообщили, что заместитель Луценко Сергей Кизь закрыл уголовное производство против бывшего первого заместителя председателя Верховной Рады VII созыва Игоря Калетника, который обвинялся в организации 16 января 2014 года голосования за "диктаторские законы".

"Более того, по уголовному производству по подозрению ряда бывших высокопоставленных чиновников, президента и народных депутатов Украины в организации и голосовании незаконным способом за ”диктаторские законы” 29.08.2019 года заместителем Генерального прокурора Кизем С.М. без изучения материалов уголовного производства было принято решение о закрытии производства в отношении Калетника И.Г. за отсутствием состава преступления в его действиях", - сказано в сообщении.

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Кроме того, следователи заявили, что Луценко неправомерно назначил Матиоса курировать работу УСР.

"Ну, и вишенкой на торте стал приказ Луценко, поступивший в УСР также 30.08.2019, которым Главный военный прокурор Матиос А.В., при наличии у него реального конфликта интересов, определен курирующим заместителем по работе УСР. Чтобы понимать и контролировать другие уголовные производства, еще оставшиеся у следователей", - отметили в управлении.

Напомним, 29 августа Верховная Рада уволила Юрия Луценко с должности генпрокурора и назначил на эту должность Руслана Рябошапку.

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Юрий Луценко, ГПУ, Анатолий Матиос, УСР.
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