Зеленский прилетел к Дуде: будут переговоры

Новости Украины:Президент Украины начал двухдневный визит в Польшу.

Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Польшу.

Его самолет только что прибыл в варшавский аэропорт имени Шопена.

Ранее сообщалось, что в Варшаве Зеленский проведет переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой в узком и расширенном кругах. Позже состоится встреча лидеров двух стран со СМИ.

После этого Президент Украины возложит венки к Могиле Неизвестного солдата на площади Пилсудского в центре Варшавы.

Глава Украинского государства также проведет переговоры с маршалком Сената Станиславом Карчевским и председателем Совета министров РП Матеушем Моравецким.

После этого Президент Украины встретится с лидером крупнейшей оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа", главой комиссии Сейма по иностранным делам Гжегожем Схетиной.

В субботу вечером глава государства встретится с представителями украинского и польского бизнеса, а также украинской студенческой молодежью.

На следующий день Зеленский в кругу международных партнеров примет участие в Варшаве в мемориальных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, а также проведет ряд двусторонних переговоров с лидерами других стран.