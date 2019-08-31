Скачать
Суббота, 31.08.2019
В Варшаве прошла церемония встречи Зеленского и Дуды (Видео)
В Варшаве прошла церемония встречи Зеленского и Дуды (Видео)
Разумков поделился впечатлениями от первого рабочего дня ВР
Разумков поделился впечатлениями от первого рабочего дня ВР
Боб Арум готов организовать Ломаченко бой в Украине
Боб Арум готов организовать Ломаченко бой в Украине
"Зверополис" 2: Disney начала роботу над продолжением мультфильма
"Зверополис" 2: Disney начала роботу над продолжением мультфильма

Зеленский прилетел к Дуде: будут переговоры

Зеленский прилетел к Дуде: будут переговоры
11:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины начал двухдневный визит в Польшу.

Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Польшу.

Его самолет только что прибыл в варшавский аэропорт имени Шопена.

Ранее сообщалось, что в Варшаве Зеленский проведет переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой в узком и расширенном кругах. Позже состоится встреча лидеров двух стран со СМИ.

Президент планирует лишать нардепов мандата за кнопкодавство и прогулы
Президент планирует лишать нардепов мандата за кнопкодавство и прогулыЧитать полностью

После этого Президент Украины возложит венки к Могиле Неизвестного солдата на площади Пилсудского в центре Варшавы.

Глава Украинского государства также проведет переговоры с маршалком Сената Станиславом Карчевским и председателем Совета министров РП Матеушем Моравецким.

После этого Президент Украины встретится с лидером крупнейшей оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа", главой комиссии Сейма по иностранным делам Гжегожем Схетиной.

В субботу вечером глава государства встретится с представителями украинского и польского бизнеса, а также украинской студенческой молодежью.

Зеленский уволил 16 глав РГА Днепропетровщины

На следующий день Зеленский в кругу международных партнеров примет участие в Варшаве в мемориальных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, а также проведет ряд двусторонних переговоров с лидерами других стран.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Варшава, Польша, Владимир Зеленский, Гжегож Схетына, Анджей Дуда.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Весомые причины чаще есть помидоры
02 Гриневич передала новому министру образования и науки "переходные книги"
03 Луценко в последний рабочий день забрал у Горбатюка 20 дел
04 Бывший соперник Ломаченко: Украинец нокаутирует Кэмпбелла в седьмом раунде
05 Президент планирует лишать нардепов мандата за кнопкодавство и прогулы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Тепло не хочет отпускать: прогноз погоды на последний день лета
Тепло не хочет отпускать: прогноз погоды на последний день лета
Сегодня пятая годовщина трагедии в Азовском море - ГСПУ (Видео)
Сегодня пятая годовщина трагедии в Азовском море - ГСПУ
Зеленский прилетел к Дуде: будут переговоры
Зеленский прилетел к Дуде: будут переговоры
Одна из самых редких летучих мышей в мире обнаружена на Кубе
Одна из самых редких летучих мышей в мире обнаружена на Кубе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь