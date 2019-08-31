Разумков поделился впечатлениями от первого рабочего дня ВР

Новости Украины:Разумков поделился мнением. что работа в первый день была в большей степени эйфорией.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал первое заседание парламента IX созыва, которое длилось с утра 29 августа до ночи 30 августа.

Об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос, было ли ему трудно в первый день рабочий день, который длился до 2.30 ночи.

"Нормально. Я вам больше скажу: как ни странно, но мы с первым вице-спикером и с вице-спикером только по две или по три часа поспали, но утром были довольно бодрые. И вы же видели настроение в зале: народные депутаты были готовы работать и дальше", - сказал спикер.

Однако, по словам Разумкова, он понимает, что в определенной степени это была "эйфория первого дня".

"Но я очень надеюсь, что понимание того, что Верховная Рада должна работать - не только публично, но и на результат, в первую очередь, на результат, - оно в этом созыве парламента и останется. Что это будет не только одно, два, три заседания, а это станет стандартной работой Верховной Рады Украины", - сказал председатель ВР.

На вопрос, во вторник, 3 сентября, так же планируется проводить заседания с утра и до ночи, он сказал: "Посмотрим, пока не исчерпаем повестку дня".

В первый день работы народные депутаты IX созыва назначили новое правительство, нового генпрокурора, утвердили перечень, количественный состав и предметы ведения комитетов Верховной Рады и предварительно одобрили изменения в Конституцию относительно отмены неприкосновенности н