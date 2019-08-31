В Варшаве прошла церемония встречи Зеленского и Дуды (Видео)

Новости Украины:Сейчас проходит официальная встреча президентов Украины и Польши.

В Варшаве проходит официальная церемония встречи президентов Украины и Польши – Владимира Зеленского и Анджея Дуды.

Прямая трансляция проходила на странице Офиса президента в Фейсбук.

Зеленский 31 августа-1 сентября посещает с официальным визитом Польшу по приглашению президента этой страны.

Программой визита предусмотрены встречи Зеленского с Анджеем Дудой, премьер-министром Польши Матеушем Моравецкий, маршалом Сената Станиславом Карчевский и представителями бизнеса.

1 сентября президент Украины примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств, которые будут принимать в них участие.