Скачать
Суббота, 31.08.2019
В Варшаве прошла церемония встречи Зеленского и Дуды (Видео)
В Варшаве прошла церемония встречи Зеленского и Дуды (Видео)
Разумков поделился впечатлениями от первого рабочего дня ВР
Разумков поделился впечатлениями от первого рабочего дня ВР
Боб Арум готов организовать Ломаченко бой в Украине
Боб Арум готов организовать Ломаченко бой в Украине
"Зверополис" 2: Disney начала роботу над продолжением мультфильма
"Зверополис" 2: Disney начала роботу над продолжением мультфильма

Положите пальчик вот сюда: Разумков рассказал, как побороть "кнопкодавство"

Положите пальчик вот сюда: Разумков рассказал, как побороть "кнопкодавство"
12:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Рецепт победы над кнопкодавством довольно прост: нужно всего лишь ввести в работу систему "Рада-4".

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что для предотвращения "кнопкодавства" в парламенте необходимо ввести систему голосования по отпечаткам пальцев.

Как передает об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, когда в парламенте введут такую систему.

"К сожалению, это не такой быстрый процесс. Нам бы хотелось, чтобы это было уже", - отметил председатель ВР.

На вопрос, что мешает уже сейчас ввести голосования по отпечаткам пальцев, Разумков сказал: "Надо установить ”Раду-4"... Сейчас шла речь только о сенсорной кнопке, но она не сертифицирована. Мы об этом говорили. Она не предусмотрена Регламентом, на нее не дает гарантию учреждение, которое ее имплементировало. И фактически она уже 11 лет находится в спящем режиме”.

Стефанчук рассказал возможный период начала работы системы "Рада-4"

Председатель ВР отметил, что во время первого заседания парламента IX созыва в сессионном зале определенное напряжение.

"Я вам честно скажу, даже у меня не сработала кнопка ... Зеленая кнопка. Но если бы их было две, то я не уверен, что были бы такие результаты голосования", - сказал Разумков.

"Для того, чтобы действительно отойти от "кнопкодавства" и забыть о такой позорной практике, надо, чтобы это была не только сенсорная кнопка, а чтобы это была именно кнопка, которая будет фиксировать индивидуальность того или иного народного депутата. А это отпечаток пальца - я думаю, что было бы неплохо. Сейчас почти в каждом смартфоне есть такая функция. Будем надеяться, что в ближайшее время она появится и в Верховной Раде”, - подчеркнул он.

В то же время спикер отметил, что не может пока назвать конкретные сроки перехода на систему голосования по отпечаткам пальцев.

"Слуга народа" готовит 465 поправок к Конституции

"Я буду пытаться, чтобы это было сделано как можно быстрее", - подчеркнул Разумков.

Как сообщалось ранее,  27 августа народный депутат от партии "Слуга народа”" Руслан Стефанчук заявил, что партия рассматривает вопрос о разработке системы "Рада-4", которая позволит идентифицировать депутатов по отпечаткам пальцев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Кнопкодавство, Рада-4, Дмитрий Разумков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Весомые причины чаще есть помидоры
02 Гриневич передала новому министру образования и науки "переходные книги"
03 Луценко в последний рабочий день забрал у Горбатюка 20 дел
04 Бывший соперник Ломаченко: Украинец нокаутирует Кэмпбелла в седьмом раунде
05 Президент планирует лишать нардепов мандата за кнопкодавство и прогулы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Тепло не хочет отпускать: прогноз погоды на последний день лета
Тепло не хочет отпускать: прогноз погоды на последний день лета
Сегодня пятая годовщина трагедии в Азовском море - ГСПУ (Видео)
Сегодня пятая годовщина трагедии в Азовском море - ГСПУ
Зеленский прилетел к Дуде: будут переговоры
Зеленский прилетел к Дуде: будут переговоры
Одна из самых редких летучих мышей в мире обнаружена на Кубе
Одна из самых редких летучих мышей в мире обнаружена на Кубе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь