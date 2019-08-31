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"Мы просто поговорили": Коломойский - о встрече с Порошенко

"Мы просто поговорили": Коломойский - о встрече с Порошенко
14:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Коломойский рассказал о встрече с Порошенко после выборов.

Игорь Коломойский заявил, что встречался с пятым Президентом Украины Петром Порошенко после завершения президентских выборов.

Об этом Коломойский рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, встреча состоялась в Киеве.

"Мы с ним ни о чем не договаривались, ничего не это самое. Мы просто поговорили. О жизни. Уважительно. Как он чувствует себя в роли не президента, например, какие у него ощущения. Нормально. Привыкает", - рассказал Коломойский.

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Он также заявил, что в прошлых претензиях Порошенко к нему не было никаких личных мотивов.

"Так он же меня не преследовал. В этом же и вопросы. Не было же преследований. Не было против меня выдвинуто никаких обвинений, не было подозрений. Так, были фактические уголовные дела. Ничего личного", - добавил Коломойский.

 

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Петр Порошенко, Игорь Коломойский, Президентские выборы 2019.
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