"Мы просто поговорили": Коломойский - о встрече с Порошенко

Новости Украины:Коломойский рассказал о встрече с Порошенко после выборов.

Игорь Коломойский заявил, что встречался с пятым Президентом Украины Петром Порошенко после завершения президентских выборов.

Об этом Коломойский рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, встреча состоялась в Киеве.

"Мы с ним ни о чем не договаривались, ничего не это самое. Мы просто поговорили. О жизни. Уважительно. Как он чувствует себя в роли не президента, например, какие у него ощущения. Нормально. Привыкает", - рассказал Коломойский.

Он также заявил, что в прошлых претензиях Порошенко к нему не было никаких личных мотивов.

"Так он же меня не преследовал. В этом же и вопросы. Не было же преследований. Не было против меня выдвинуто никаких обвинений, не было подозрений. Так, были фактические уголовные дела. Ничего личного", - добавил Коломойский.