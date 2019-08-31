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Зеленский рассказал, о чем он общался с Путиным и как реагировало МИД

Зеленский рассказал, о чем он общался с Путиным и как реагировало МИД
22:14 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:В интервью Зеленский сообщил, как МИД хотело не допустить разговор с Путиным.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что перед первым его телефонным разговором с президентом РФ Владимиром Путиным тогдашний МИД Украины пытался не допустить этого разговора.

"В МИД очень не хотели... Руководители моего предшественника очень не хотели допустить разговоров моих с президентом России. Для них это вопрос политический, для меня человеческий. Для них, не дай бог, моряки вернутся из-за разговора Зеленского с Путиным. Я за это их... не хочу говорить мое отношение" - сообщил Зеленский.

Зеленский рассказал, что позвонил Путину, поскольку видел, что РФ не выполняет решение Международного трибунала ООН по возврату моряков, и Украина ежедневно теряет людей на фронте.

"Я решил позвонить. Мы познакомились. Был разговор где-то 30 минут. Мы говорили о возвращении наших ребят, о следующих шагах, о войне в Донбассе. Он говорил информацию, которой он обладает. Я говорил информацию, которую знаю я. И это разные информации о том, что происходит на Донбассе. У нас был предметный разговор, мы решили, каким образом и в какой срок мы должны вернуть наших ребят.... И мы говорили о прекращении огня." - дополнил президент.

Второй раз, по словам Зеленского, он позвонил Путину после гибели украинских военных, и у них снова состоялся "обмен информацией". Вместе с тем президент отметил, что не имеет права раскрывать содержание этого разговора.

"Мы договорились о более уточненных шагах по возвращению наших ребят, и не только моряков. Он мне сказал откровенно, что раньше были такие отношения, что никаких встреч быть не может. Но я думаю, что только глядя глаза в глаза, в присутствии западных лидеров мы можем договориться и подписаться, что самое важное." - подытожил Зеленский.

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Зеленский так же рассказал, что во время второй беседы президенты договорились о встрече в нормандском формате.

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Россия, МИД, Владимир Путин, Владимир Зеленский.
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