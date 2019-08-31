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Зеленский пообещал "попрощаться с правительством" если оно не решит проблему с тарифами за коммуналку

Зеленский пообещал "попрощаться с правительством" если оно не решит проблему с тарифами за коммуналку
22:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский заявил, что если правительство не решит проблему с тарифами на коммуслуги, с ним придется попрощаться.

Если новое правительство не решит структурную проблему, связанную с тарифами на коммунальные услуги, с ним придется попрощаться, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

"Задача такая поставлена новому правительству, они должны показать модель. Если в модели не будет уменьшение коммуналки, будем прощаться с правительством", – сказал Зеленский в программе "100 дней президента", обнародованной в субботу на телеканале "1+1".

Он подчеркнул, что правительство сделает все, что сможет.

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"Вопрос не в том, какая цена коммуналки. Вопрос, какой процент от того, что человек получает (пенсию или заработную плату) он платит за коммуналку. В этом вопрос. И такую структурную проблему и такое структурное задание ставится новому правительству", - отметил Зеленский.

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Тарифы, Кабмин, Коммунальные услуги, Владимир Зеленский.
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