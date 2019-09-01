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Зеленский рассказал, когда стартуют "посадки" коррупционеров

Зеленский рассказал, когда стартуют "посадки" коррупционеров
01:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский: Осенью начнется работа по привлечению коррупционеров к ответственности.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что осенью, после запуска Высшего антикоррупционного суда, начнется работа по привлечению коррупционеров к ответственности.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "1+1", которое дал коллеге-актеру по сериалу "Слуга народа" Станиславу Боклану, сообщает корреспондент Укринформа.

"И я думаю, что осенью, когда у нас появятся и Антикоррупционный суд, и генеральный прокурор, все начнется. Все начнется", - ответил он на вопрос, когда ждать "посадки" коррупционеров.

Он напомнил о назначении генпрокурора и о том, что Антикоррупционный суд в Украине начинает работать 5 сентября.

На вопрос, будет ли "аукцион уголовных дел", Зеленский ответил: "Посмотрим".

"Сколько денег не будет хватать государству. Может быть... Думаю, есть такие уголовные дела и есть такие люди. Родину продавать нельзя, поэтому некоторые дела ни в коем случае нельзя продавать. И под залог некоторым людям нельзя выходить", - добавил Зеленский.

Напоминаем, 29 августа Верховная Рада поддержала кандидатуру Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора. За соответствующее решение проголосовали 312 народных депутатов. Во время президентских выборов Рябошапка был советником Владимира Зеленского по правоохранительной и антикоррупционной политике, а до этого работал в НАПК. 21 мая 2019 года указом Президента Рябошапка был назначен заместителем главы Администрации Президента, затем - заместителем председателя Офиса Президента.

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Коррупция, Президент, Прокурор, Владимир Зеленский, "Слуга народа".
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