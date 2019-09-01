Зеленский планирует остановить контрабанду в стране до конца 2019 года

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский надеется, что контрабанда в стране прекратится до конца 2019 года.

Президент Владимир Зеленский надеется, что до конца 2019 года контрабанда в Украине будет прекращена.

Об этом он заявил в интервью на телеканале "1+1" в программе "100 дней президента Украины».

«Действительно, на таможне и на границе, очень сильно, в разы уменьшилась контрабанда. Ну очень, прямо очень. Они стоят, они не знают, куда нести. Мы получаем тысячи месседжей по поводу, ну возьмите, ну пойдите. Все боятся, со мной не говорят», - заявил Зеленский. Президент подчеркнул, что в вопросе прекращения контрабанды обращается к председателю СБУ Ивану Баканову.

«Есть приколы в Facebook - я сразу звоню Баканову... Да, сразу же звоню Баканову - здесь нет проблем», - подчеркнул глава государства.

«Да, остановили большое количество контрабанды. Мы преодолеем контрабанду, когда будет реформирована таможенная и налоговая службы. Мы это все сделаем. Это будет в течение, думаю, до конца 2019 года. Мы прибьем "контрабас"», - заверил он.