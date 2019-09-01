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Зеленский заявил, что не будет продавать президентские самолеты

Зеленский заявил, что не будет продавать президентские самолеты
05:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский: Я не могу сегодня продать два самолета просто потому, что у меня большое количество срочных вылетов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не может позволить себе продать президентские самолеты из-за большого количества срочных вылетов.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "1+1", которое дал коллеге-актеру по сериалу "Слуга народа" Станиславу Боклану, сообщает корреспондент Укринформа.

"Один маленький там не работает, я его не видел. Есть два самолета еще - один небольшой наш "АН", я на нем летаю с группой быстрого реагирования по Украине, и один больший самолет - он для международных встреч. Я не буду говорить, что я не могу этого сделать по безопасности, но это правда, я не могу сегодня продать эти два самолета просто потому, что у меня такое количество срочных вылетов, что я не могу себе это позволить", - отметил Зеленский.

Президент заверил, что в пользовании самолетами не идет речь о комфорте. По его словам, самолеты нужны, потому что некоторые вопросы надо решать очень быстро.

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"Вот у меня две-три области и плюс Донбасс. Например, мы вылетаем на самолете, потом у нас вертолет, после вертолета мы садимся в джипы и едем в зону АТО. Ну не летают в зону АТО пока рейсовые самолеты", - подчеркнул Зеленский.

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Самолет, Президент, Продажа, Владимир Зеленский, Президентский самолет.
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