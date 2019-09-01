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Зеленский поздравил Ломаченко с победой

Зеленский поздравил Ломаченко с победой
10:15 Сегодня Телеграф Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Ломаченко с победой в Лондоне.

В Лондоне этой ночью состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стала титульная встреча в лёгком весе между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом.

По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Ломаченко – 119:108, 118:109, 118:109. Таким образом, украинец не только сохранил титулы по версиям WBA Super и WBO, но и завоевал пояс по версии WBC.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Василия Ломаченко с победой и завоеванием третьего чемпионского пояса.

"LOMA - з перемогою", - написал Зеленский в Инстаграм.

Это первая победа Ломаченко при президентстве Зеленского.

 
 
 
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LOMA – з перемогою!

Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Боксеры спокойно начали поединок, но украинец решил быстро занять позицию первого номера и уже в третьем раунде нанес отличный апперкот в голову британца.

ВИДЕО БОЯ

Постепенно Василий начал добавлять в темпе и действовать агрессивнее. После пятого раунда Ломаченко начал штурмовать оппонента ударами, но британец выстоял. Так продолжалось до 11 раунда, когда Ломаченко отправил Кэмпбелла в нокдаун. Под конец боя Кэмпбелл попытался пойти в атаку, но снова пропустил навстречу.

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