Данилюк: Консультации по поводу квот на грузоперевозки должны пройти пораньше

Новости Украины:Польша предложила обсудить вопрос по снижению квот в октябре, однако Киев хочет провести его как можно раньше.

Польская сторона предложила встретиться в октябре для проведения консультаций по поводу увеличения квот на грузоперевозки для украинских перевозчиков, но Киев хочет их провести еще раньше. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Мы не договаривались о дате, польская сторона говорила, что они готовы к переговорам в начале октября, но нам это надо раньше"- подчеркнул Данилюк.

Следовательно, по его словам, переговоры по этому вопросу состоятся "в ближайшее время".

"Мы не хотим ждать момента, когда мы используем все разрешения, все это нужно сделать заранее", - констатировал секретарь СНБО.

Он отметил, что в этом году Польша выделила Украине меньшее количество разрешений, что не соответствует потребностям украинской экономики и экономики других стран, куда поставляются украинские товары.

Об увеличении количества разрешений на грузоперевозки для Украины в этом году украинская делегация во главе с Президентом Украины Владимиром Зеленским поднимала вопрос в субботу во время встречи с Президентом Польши Анджеем Дудой и главой правительства Матеушем Моравецким.