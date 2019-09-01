Зеленский: Я готов лично защищать все инвестиции

Новости Украины:В рамках визита в Польшу Владимир Зеленский встретился с представителями бизнеса и украинскими студентами.

Президент Украины Владимир Зеленский в Польше заверил представителей бизнеса в готовности защищать инвестиции.

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, в рамках двухдневного официального визита в Польшу президент Украины встретился с представителями бизнеса и украинскими студентами. Бизнес был представлен украинскими и польскими инвесторами в различных отраслях - банковская, финансовая, строительная, транспортная.

В пресс-службе отметили что Зеленский "призвал бизнес инвестировать в Украину и пообещал создать все условия, чтобы защитить инвестиции".

"Я лично готов защищать все инвестиции. Мы уже подготовили более 70 законопроектов. Речь идет о реформе правоохранительной, судебной систем. Там очень много законопроектов для улучшения инвестиционного климата и для бизнеса", - сказал глава государства.

Он проинформировал о проекте "Государство в смартфоне", отметив диджитализацию услуг и документооборота в Кабинете Министров, электронной таможне. Также президент поделился планами относительно основных реформ. В частности, речь шла о приватизации, земельной реформе, изменениях на железной дороге, концессии портов и преодолении коррупции.

"Бизнес настроен оптимистично", - процитировали в пресс-службе председателя Ассоциации украинского бизнеса в Польше Ярослава Романчука.

"В свою очередь бизнесмены подчеркнули, что готовы инвестировать в Украину, а также ждут наших инвесторов в Польше", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что молодежь рассказала президенту о сотрудничестве с бизнесом в Польше. "Студенты отметили, что хотели бы перенести лучшие практики на родину", - говорится в сообщении.